Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini tabanca ile yaraladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini tabanca ile yaraladı

25.01.2021 13:51
Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini tabanca ile yaraladı

KIRIKKALE'de Gökhan K, hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında polis karakolunda imza verdikten sonra çıkışta karşılaştığı husumetlisi Aykut Y'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.

KIRIKKALE'de Gökhan K, hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında polis karakolunda imza verdikten sonra çıkışta karşılaştığı husumetlisi Aykut Y'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.

Olay, saat 11.50 sıralarında meydana geldoi. Gökhan K, yargılama sonucu hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında Şehit Hikmet Kalaç Polis Merkezi'nde imza attı. Gökhan K, polis merkezinden çıktıktan yaklaşak 200 metre sonra caddede, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut Y. ile karşılaştı. Gökhan K, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabanca ile Aykut Y'ye iki el ateş etti. Aykut Y. ayağına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Aykut Y., çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Gökhan K. ise karakolda görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini tabanca ile yaraladı - Son Dakika

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