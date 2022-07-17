Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

17.07.2022 20:16
Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor.

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturuyor.

Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçlar yavaş seyrederken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklar, trafiğin aksamaması için tatil öncesi geçici olarak kapatılmıştı.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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