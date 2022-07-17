Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor.
Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturuyor.
Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçlar yavaş seyrederken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için sık sık uyarılarda bulunuyor.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.
Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklar, trafiğin aksamaması için tatil öncesi geçici olarak kapatılmıştı.
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