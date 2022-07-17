Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklar, trafiğin aksamaması için tatil öncesi geçici olarak kapatılmıştı.

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale 'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kaynak: AA

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