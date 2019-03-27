Kırıkkale'de Tefecilik Operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde tefecilik yapıldığına dair alınan bilgi üzerine çalışma başlattı.



Yürütülen soruşturma kapsamında 2 aylık teknik takip sonucu, Galericiler Sitesinde iş yerleri bulunan M.D. ve D.D'nin çok sayıda vatandaşı faiz ile borçlandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.



Şüphelilerin ikametlerine ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, tefecilik faaliyeti ile ilgili mağdurlara ait çok sayıda senet, not defterleri ve tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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