Kırıkkale'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin eve ve iş yerinde yapılan aramada suça ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika