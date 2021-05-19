Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu - Son Dakika

KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, TIR dorsesinde mehter takımının konseri ile kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi bünyesindeki mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında TIR dorsesinde konser verdi. Vatandaşlar, kent merkezinde cadde ve sokakları gezen TIR'ın dorsesinde mehter takımının marşları ile bayram coşkusu yaşadı. Vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak şarkılara eşlik etti.