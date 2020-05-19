Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tır üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

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