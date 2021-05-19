KIRIKKALE - Tır üzerinde mehter takımlı "19 Mayıs" coşkusu - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tır üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen 19 Mayıs etkinliği kapsamında mehter takımı, tır üzerinde kentteki bütün mahalleleri gezdi.

Yuva Mahallesi'nden başlayan kutlamalara, araçlarıyla konvoy yapan sürücüler de kornalarına basarak destek verdi.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı. Bazı vatandaşlar ise marşlara eşlik ederek sokakta oynadı.