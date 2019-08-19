Kırıkkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı

KIRIKKALE'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılan 944 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi. Kırıkkale
'nin Yuva Mahallesinde yapılan 2+1 tipi 720 ve 3+1 tipi 224 olmak üzere toplamda 944 daire için 1473 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin belirlenmesi için Başpınar
kapalı spor
salonunda kura çekilişi yapıldı. Törene, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, AK Parti
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
ile halk katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bugün mutlu bir gündeyiz. Bir ev sahibi olmak istiyorsunuz, en doğal hakkınız. İnşallah rabbim sizlere nasip eder" dedi. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar, daha sonra kura çekilişini heyecanla izledi. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşadı.