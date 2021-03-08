Kırıkkale'de, toplu taşıma araçlarında denetim - Son Dakika

KIRIKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık Tematik Denetim' genelgesi kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kent merkezinde yapılan denetimlere katılarak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Vali Sezer, "Bu yeni dönemde 1000 personelimizin katılımıyla 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var. Hep beraber kurallara uyarak bu pandemiyi gerileteceğiz. Şu an turuncu listedeyiz, artışımız devam ediyor; ama alınan tedbirlerle, vatandaşlarımızın duyarlılığıyla, hassasiyetiyle beraber ilimizi önce sarı sonra da mavi listeye taşımayı umuyoruz" dedi.