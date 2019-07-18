Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de toplu ulaşım araçları denetlendi
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Kırıkkale'de toplu ulaşım araçları denetlendi

1 saat önce

Kırıkkale Belediyesi Ulaştırma Zabıta ve Trafik ekipleri ve makine mühendisleri tarafından 352 okul servis aracı, 344 minibüs ve kampüs araçları denetleniyor.

Kırıkkale'de toplu ulaşım araçları denetlendi, System.String[]
Kırıkkale Belediyesi Ulaştırma Zabıta ve Trafik ekipleri ve makine mühendisleri tarafından 352 okul servis aracı, 344 minibüs ve kampüs araçları denetleniyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazırlanan okul servis araçları, minibüs ve kampüs araçlarına yönelik trafik ve zabıta ekipleri tarafından denetleme yapıldı. Denetimlerde; okul güzergahı, psikoteknik, SRC, bakım onarım formu, dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, okul taşıtı yazısı ve araç belgelerinin kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Uygulamada trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması, başta öğrenciler olmak üzere, her gün trafiğin içerisinde yer alan anne-baba ile aile bireylerinin, trafik güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda trafik zabıta ekiplerinin okul servis araçları ve minibüs ve kampüs araçlarının denetimlerinde, servis aracı şoförü, rehber personel ve öğrencilere yönelik okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde yapılıyor. Denetimlerin yıl boyu devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE
Kırıkkale, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
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