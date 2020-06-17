Kırıkkale'de, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında 500 kişiye test yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, kent merkezi ve 8 ilçede, 25 ekiple gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde, 2 bin 308 kişiye PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapacak.

Testlerle birlikte kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanıyor.

Kırıkkale Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Hasan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında TÜİK tarafından Kırıkkale'de belirlenen 2 bin 308 adres olduğunu söyledi.

Ekiplerin bu adreslere giderek her haneden seçilmiş bir kişiyle önce anket yaptığını daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ve ishal gibi herhangi bir şikayetinin olup olmadığını sorduğunu anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Sonra burun ve boğazdan sürüntü örneği alıyorlar. Son olarak kan örneği alarak işlemlerini bitiriyorlar. İlimizde 25 ekibimiz mevcut. Her ekipte bir doktor, bir sağlık memuru, bir laborant, bir de şoför arkadaşımız mevcut. Sağlık Bakanlığımız bu araştırmayla ilimizde ve ülkemizde yeni tip koronavirüs hastalığı provenansı ne durumda, geçirim düzeyi nedir, bunları belirlemeyi düşünüyor. Vatandaşlardan ricamız evlerine gelen sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmaları ve bu araştırmaya gönüllü olarak katılmalarıdır."

Demirtaş, araştırmaya başlayalı 4-5 gün olduğunu ve bugüne kadar 500 vatandaşı ziyaret ettiklerini dile getirerek, 12-13 günde bu araştırmayı bitirmeyi planladıklarını aktardı.

Kovid-19 testinin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapıldığını anlatan Demirtaş, "Test sonuçları aynı gün çıkıyor. Sonuçlar e-Devlet üzerinden e-Nabız sistemine düşüyor. Eğer pozitif vaka düşerse vatandaşın bakmasını beklemeden iletişime geçiyoruz ve tedavi sürecine başlıyoruz. Kırıkkale olarak salgın konusunda iyi durumdayız diyebiliriz." ifadelerini kullandı.