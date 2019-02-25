Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı

Kırıkkale'de Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı

1 saat önce

Kırıkkale'de çevik kuvvet ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta temsili izinsiz göstericilere müdahale etti.

Kırıkkale'de Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı, System.String[]
Kırıkkale'de çevik kuvvet ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta temsili izinsiz göstericilere müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi eğitim alanında düzenlenen tatbikatta, izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, polise taşla ve sopalarla saldırdı.

Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta temsili eylemciler, kısa sürede etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Tatbikatı izleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, çevik kuvvet dışında oluşturulan ekibe de aynı eğitimlerin verildiğini söyledi.

Olası toplumsal olaylara karşı her zaman hazır olunması düşüncesiyle ekiplere eğitimler verildiğini anlatan Sezer, "Çok güzel bir tatbikat oldu. İnşallah ihtiyaç olmaz. İlimiz sakin ve huzurlu bir yer. Arkadaşlarımız da tedbir olarak bu eğitimi alıyor. Polislerimizin bazıları karakolda bazıları asayiş birimlerimizde çalışıyor. Böyle bir yedek takviye kuvvet oluşturuldu." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söke'de Yasak Avcılığa Geçit Yok Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak

Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:55:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]