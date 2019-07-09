Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı

29 dakika önce

Kırıkkale'de tornavida kullanarak girdiği 35 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Kırıkkale'de tornavida kullanarak girdiği 35 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından tornavida kullanarak ev ve iş yerlerine giren hırsızlık zanlısının Turcan E. (58) olduğunu tespit etti.
Girdiği 35 ev ve iş yerinden saat, ziynet eşyası, cep telefonu, elektronik eşya ve para çaldığı belirlenen zanlı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Turcan E, tutuklandı.
Öte yandan, bir marketin güvenlik kamerasınca zanlının tornavidayla camını açtığı bir eve girmesi görüntülendi.
Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:29 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada! Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda (Özel) Önce namaz kıldı, sonra camideki tarihi saati çaldı...O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]