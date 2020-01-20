Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı

17 dakika önce

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı. Diğer kaza ise Kırıkkale- Samsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.


Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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