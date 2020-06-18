Kırıkkale'de trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, cenaze ve aracın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale 'de meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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