Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazaları: 8 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazaları: 8 Yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazaları: 8 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Recep Çiftçi (41) idaresindeki 38 JY 258 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak Virajlar mevkisinde refüje çarptı.

Yaralanan Çiftçi ile otomobilde bulunan Ayşe (39) ve Nisa Çiftçi (7), 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise henüz sürücüleri belirlenemeyen 71 FF 026 plakalı minibüs ile 55 KK 0349 plakalı akaryakıt tankeri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak Virajlar mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan Dilek Akbaş, Hatice Çetin, Güleç Çetin, Betül Taşcıoğlu ve Okay Doğan, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Ankara, Kırıkkale, Güncel
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