Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 06 TBF 36 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.G. ve M.K.G. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 35. kilometresinde E.K'nin kullandığı 21 FB 839 plakalı minibüs, refüjden karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya girdi.
Yaralanan sürücü ile A.K. hastaneye götürüldü.
A.K. yönetimindeki 71 DA 794 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki beton bariyerlere çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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