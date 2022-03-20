Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

20.03.2022 12:30
Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 06 TBF 36 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.G. ve M.K.G. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 35. kilometresinde E.K'nin kullandığı 21 FB 839 plakalı minibüs, refüjden karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya girdi.

Yaralanan sürücü ile A.K. hastaneye götürüldü.

A.K. yönetimindeki 71 DA 794 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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Kırıkkale, Otomobil, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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