Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Y.S. idaresindeki 06 KNJ 60 plakalı minibüs, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan yolculardan E.Ş, Ö.A.A. ve R.Ç. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Y.Ç. idaresindeki 16 ADY 042 plakalı otomobil de D-200 kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.A, E.G. ve H.A. ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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