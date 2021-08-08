Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.A, E.G. ve H.A. ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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