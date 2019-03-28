Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Orhan Zor idaresindeki 34 PA 3546 plakalı otomobil, Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 85. kilometresinde şarampole devrildi.



Araçta bulunan Mehmet Zor (74), olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü ile Rukiye ve Mevlüde Zor, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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