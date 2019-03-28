Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Orhan Zor idaresindeki 34 PA 3546 plakalı otomobil, Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 85. kilometresinde şarampole devrildi.

Araçta bulunan Mehmet Zor (74), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Rukiye ve Mevlüde Zor, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Yozgat, Kırıkkale, Güncel
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