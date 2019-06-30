Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:01 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Orhan Murat Kara
idaresindeki 06 DK 8204 plakalı otomobil ile Salim Keyvan'ın kullandığı 06 HD 2732 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun
kara yolunun Yozgat
yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Ahmet Buğra
Keyvan (8), Narin Keyvan, Cansu Keyvan ve Emine Kara
yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Salim Keyvan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış
Çorum Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı
Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın