Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Kaza, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücü ismi belirlenemeyen 40 BE 762 plakalı ticari araç yağmur sonrası kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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