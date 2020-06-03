Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 40 LF 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.C. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti

Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi

Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu