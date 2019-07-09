Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
11 dakika önce
Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:50 Kaynak: İHA
Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Yusuf Bağdatlı idaresindeki 34 TR 3353 plakalı hafif ticari araç köpeğe çarpmamak için fren yapınca, Hasan Saçkesen'in kullandığı 68 ET 590 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Araçlarda bulunan yolculardan; H.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla il merkezindeki hastanelerle kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü