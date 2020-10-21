Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
21.10.2020 10:04
Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan B. idaresindeki 06 ES 357 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Serkan B. ile yolcu Esra B. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
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