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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

14 dakika önce

Kırıkkale'de panelvan minibüs ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de panelvan minibüs ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarındaki Başpınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Sadakat idaresindeki 71 FC 602 plakalı panelvan minibüsün Mehmet Uğantaş'ın 71 M 0259 plakalı yolcu midibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sadakat ile yolculardan D.Y. ve S.E. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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