Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
6 dakika önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:32 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Murat Özşahin idaresindeki 06 FF 1027 plakalı kamyon ile aynı yönde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 05 DF 333 plakalı traktör, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 24. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü ile traktörde bulunan Rıza ve Sadullah Aktürk yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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