Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

6 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat Özşahin idaresindeki 06 FF 1027 plakalı kamyon ile aynı yönde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 05 DF 333 plakalı traktör, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 24. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü ile traktörde bulunan Rıza ve Sadullah Aktürk yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale, Kırşehir, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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