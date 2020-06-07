Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 06 ARR 78 plakalı otomobil ile Erkal H.'nin kullandığı 71 BH 199 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile yolcu Gülcan B. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli

14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı

Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti

İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!

Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı