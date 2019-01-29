Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.



Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.



Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor

Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun

Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!

İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti