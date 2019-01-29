Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:14 Kaynak: AA
Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun
Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti