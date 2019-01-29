Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:14 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kayseri, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun

Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu! İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:18:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]