Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

48 dakika önce

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dağdelen idaresindeki 06 AT 7374 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 71 DV 468 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Selda Sungur, İrfan ve Nuriye Mangal ile henüz ismi belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan 71 DV 468 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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