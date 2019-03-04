Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

38 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Barış Gündüz idaresindeki 06 BL 7249 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri karayolu Keskin Cezaevi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Gündüz ile otomobilde bulunan Nevruz Günyeli (24), Abdullah Seçilmiş (20) ve Osman Saygılı (30) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Kayseri, Keskin, Kırıkkale, Güncel
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