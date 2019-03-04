Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
38 dakika önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Barış Gündüz idaresindeki 06 BL 7249 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri
karayolu Keskin Cezaevi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü Gündüz ile otomobilde bulunan Nevruz Günyeli (24), Abdullah Seçilmiş (20) ve Osman Saygılı (30) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:41 Kaynak: AA
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