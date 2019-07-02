Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
36 dakika önce
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:56 Kaynak: AA
'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Bekir Karagöl
idaresindeki 34 HN 9508 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun
kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Seyit (41), Deste (41), Gizem (13) ve İrem Akpınar
(11) yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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