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Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

6 dakika önce

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolu 2. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karagöz idaresindeki 71 AK 112 plakalı otomobil, Ömer Akalın'ın (43) kullandığı 08 BA 029 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Akalın ile yolculardan İbrahim Akalın (47), Fatma Akalın (49), Havva Yeniçırak (57) ve Ayşe Badaloğlu (23), yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:10 Kaynak: İHA
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