Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
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Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Karagöz'un kullandığı 71 AK 112 plakalı otomobil ile Ömer Akalın kontrolündeki 08 BA 029 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.
Yaralanan sürücü Akalın ile aynı araçta bulunan İbrahim ve Fatma Akalın, Havva Yeniçırak ile Ayşe Badaloğlu, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ahmet Karagöz, Kırıkkale, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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