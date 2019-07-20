Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:56 Kaynak: AA
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Ahmet Karagöz
'un kullandığı 71 AK 112 plakalı otomobil ile Ömer Akalın kontrolündeki 08 BA 029 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara
kara yolu Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.
Yaralanan sürücü Akalın ile aynı araçta bulunan İbrahim ve Fatma Akalın, Havva Yeniçırak ile Ayşe Badaloğlu, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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