Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

34 dakika önce

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Yiğit idaresindeki 06 HB 7343 plakalı otomobil, park halindeki Zafer Çetin'in kullandığı 38 AJ 578 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobil sürücüsü ile yolculardan Güllü, Zübeyir ve Server Çetin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu
Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]