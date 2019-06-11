Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı

8 saat önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kerim Ceyhan idaresindeki 16 RAN 55 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 55. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül (42), Bekir (11), Arda (8), Bayram (35), Erkut ve Aykut Ceylan yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erkut Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Samsun, Delice, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğun, "Lütfen kaldırın babam anneme aynısı yapmasın" dediği dizinin adı belli oldu Anahtarını almayı unutan genç kadının feci sonu! 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü Kazada yaralanan baba, ölen oğlunun başında gözyaşı döktü İstanbul'da korkunç olay! Katil amcayı çocuklar ele verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]