Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

15 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Murat Yetik idaresindeki 38 RC 868 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Delice ilçesi girişinde Mehmet Ciğerci'nin kullandığı 45 RY 822 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale, Samsun, Delice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam, kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 8 yaralı Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]