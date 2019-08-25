Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale 'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 8 yaralı

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