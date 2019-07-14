Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de trenin çarptığı kişi öldü
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Kırıkkale'de trenin çarptığı kişi öldü

5 saat önce

Kırıkkale'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de trenin çarptığı kişi öldü, System.String[]
Kırıkkale'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Karabük'ten Kayseri'ye giden H.Ç. idaresindeki 23039 sefer sayılı yük treni, Yeşilvadi hemzemin geçitte Serdar Şahin'e (44) çarptı.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Serdar Şahin, Kırıkkale, Karabük, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:26 Kaynak: AA
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