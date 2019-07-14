Kırıkkale'de trenin çarptığı kişi öldü
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Kırıkkale'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:26 Kaynak: AA
'de yük trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Karabük
'ten Kayseri
'ye giden H.Ç. idaresindeki 23039 sefer sayılı yük treni, Yeşilvadi hemzemin geçitte Serdar Şahin
'e (44) çarptı.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
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