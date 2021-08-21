Kırıkkale'de trenle yolculuk yapan 3 kişilik temaslı aile, yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de trenle yolculuk yapan 3 kişilik temaslı aile, yurda yerleştirildi

Kırıkkale'de temaslı oldukları belirlenen 3 kişilik aileye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de temaslı oldukları belirlenen 3 kişilik aileye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi. Alınan bilgiye göre, M.D. ve eşi C.D. ile çocukları M.D., Ankara'dan Sivas'a gitmek için trene bindi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yapılan HES kodu sorgusunda temaslı oldukları tespit edilen aile, Kırıkkale'de trenden indirildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri aile üyelerini yurda yerleştirdi. Aileye, izolasyon kurallarını ihlalden de 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

Son Dakika

Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı

Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var

Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı

İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir

Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim