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Kırıkkale'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 850 proje hazırlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 850 proje hazırlandı

03.01.2022 12:43
Kırıkkale'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 850 proje hazırlandı

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kırıkkale'de 39 okulda 850 proje çalışmasının yapıldığını belirtti.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kırıkkale'de 39 okulda 850 proje çalışmasının yapıldığını belirtti.

Tüfekçi, yaptığı açıklamada, okullarda düzenlenen TÜBİTAK projeleri sayesinde öğrencilerin birçok alanda teorik bilginin yanı sıra becerilerin de geliştirildiğini dile getirdi.

Öğrencilerin danışman öğretmenlerin de desteği, özgün tasarım ve içerikleriyle yeni projeleri ortaya koyduklarını aktaran Tüfekçi, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında ilimizde 2021 yılında öğrencilerimiz tarafından 39 okulda 850 proje çalışması yapıldı. Ortaokul ve lise okullarımızdaki öğrencilerimiz araştırma, inceleme ve tasarım alanındaki çalışmalarını görselleştirerek sunum haline getirmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Projeler özgün olduğu için oldukça ilgi çekici. Grup halinde çalışmalarını yapan öğrencilerimizin becerileri de bu sayede ortaya çıkıyor. Bu sayede becerilerini ve yeteneklerini daha da geliştiren çalışmalar onların eğitimine ışık tutuyor. Ayrıca toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK'ın desteklerinden dolayı da büyük memnuniyet duyduk."????

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Milli Eğitim Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Bilim Fuarı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 850 proje hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 850 proje hazırlandı - Son Dakika
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