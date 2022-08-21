Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

21.08.2022 02:02
Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.

Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.Y. (21), Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesi D.Y'yi (61) vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı A.Y. gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı - Son Dakika
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