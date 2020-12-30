Kırıkkale'de tüfekle ateş açtığı iş yerinde arkadaşını yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de tüfekle ateş açtığı iş yerinde arkadaşının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sanayi Sitesi 1278. Sokak'ta tartıştığı arkadaşı E.A'nın iş yerine pompalı tüfekle ateş ettiği ve arkadaşının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

B.A. dün otomobille geldiği Sanayi Sitesi 1278. Sokak'ta, daha önce tartıştığı arkadaşı E.A'nın iş yerine pompalı tüfekle ateş etmiş, saldırıda sırtına saçma isabet eden E.A. yaralanmıştı.

Şüpheli B.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.