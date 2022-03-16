Kırıkkale'de Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı yapıldı

16.03.2022 15:43
Kırıkkale'de Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı yapıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekbıyıkoğlu, valilik tarafından yatırımcılar için yürütülen iki önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bunlardan birinin "Makine Paylaşım Platformu" olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu platform Türkiye'de bir ilk. Bir cihaza veya bir işleme ihtiyaç olduğunda oluşturduğumuz platformda, 'Bu makine kimde var? Bu işi kim yapıyor?' şeklinde bir bilgi bankasına ulaşmış olacaksınız. Kırıkkale kazanacak şekilde böyle bir platforma ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Bununla ilgili çalışmaları Ahiler Kalkınma Ajansı ile yürütüyoruz. Bu konu bütün sanayicilerimizi ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Tekbıyıkoğlu, ikinci olarak da Türkiye'de birkaç şehirde, bölge olarak ise sadece Kırıkkale'de bulunan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hakkında bilgi verdi.

İhracat kapasitesini artırmak için Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuracaklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mühim bir gelişme. Bu sistemde dünya üzerinde iki veri tabanına kayıt olacağız. Biri ABD, biri de Çin menşeili. Bu merkez, sizin müşterilerinizi arayacak ve size farklı alternatifleri sunacak. Size müşteri olabilecek firmaları bulmuş olacak. Bugün Kırıkkale'de de bir firmayla ilk çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Kırıkkale bölgemizde bu işin öncülerinden olacak."

Türk Eximbank yetkililerinin çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ve işletmeciler katıldı.

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Kırıkkale, Sigorta, Kredi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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