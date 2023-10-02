Kırıkkale'de Üniversite Öğrencileri Nüfusu Artırdı

Kırıkkale'de normalde 30 bin olan Yahşihan nüfusu, aileleri ile birlikte ilçeye gelen üniversite öğrencileri ile birlikte 100 bine dayandı. Aileleri ile birlikte kalmak isteyen öğrenciler, kirası aylık 3 bin liradan başlayan özel apart evleri kiraladı. KYK yurtlarında ise doluluk oranı yüzde 90'lara kadar ulaştı.

Kırıkkale Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi bugün itibariye başladı. Yahşihan ilçesine aileleri ile birlikte gelen öğrenciler, hafta sonu itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalmak için kayıt işlemlerini tamamladı. Öğrencilerin yurtlara kayıt işlemleri sırasında ise özellikle Devlet Bahçeli Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinde yoğunluk oluştu. KYK yurtlarına şuana kadar 8 bin 500 öğrenci yerleştirildi. Aileleri veya arkadaşları ile birlikte kalmak isteyen binlerce öğrenci de Yenişehir Mahallesi'nde bulunan özel apart evleri tercih etti. Apart evlerin kirası ise aylık 3 bin liradan 6 bin liraya kadar çıkıyor. Yahşihan Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin nüfuslarını ilçeye aldırmaları halinde de başta burs olmak üzere, birçok alışveriş mağazası ve sosyal aktivitelerin yapıldığı mekanlardan fiyatlarda indirdim desteği sağlanıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine, üniversitenin açılmasıyla birlikte özellikle kış mevsiminde ilçe nüfusunun 100 bine ulaştığını belirterek, öğrencilerin belediye imkanlarından faydalandığını söyledi.

"Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir"

Belediye bünyesinde kurulan Öğrenci İşleri Müdürlüğüne müracaat eden üniversite öğrencilerinin her türlü sıkıntılarını çözüldüğünü anlatan Türkyılmaz, "Bugün itibariyle üniversiteler açıldı. 43 vilayetin kesiştiği nokta Yahşihan ilçesinin şöyle bir özelliği var: Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir. Öğrenci arkadaşlar hoş geldi. Velilerde hiç merak etmesin sevgili yavruları bizlere emanet. Öğrenci İşleri Müdürlüğü de Türkiye'de tek bizim ilçemizde var. Öğrencilerin apart ile ilgili sıkıntılarını, burslarla ilgili sıkıntılarını, yerleşkeler ile ilgili sıkıntılarını, hocalarla ilgili sıkıntılarını birinci elden takip ettiğimiz bir birimdir. Aynı zamanda üniversiteye gelen kardeşlerimizde belediyemizin imkanlarından sonuna kadar faydalanmakta. Bugün itibariyle de çorba dağıtımları da başladı" diye konuştu.

"Özellikle kış aylarında Yahşihan'ın nüfusu 100 bin

Öğrencilerin ikametlerini ilçeye almalarını isteyen Türkyılmaz, "Birde şundan bahsetmek isterim; özellikle kış aylarında Yahşihan'ın nüfusu 100 bin. Tabela nüfusumuz 30 bin. Bodrum, Marmaris, Didim, Çeşme gibi. Bir de kışlık ilçeler var. Burada da 'Türk Medeni Kanunu' devreye giriyor. Orada da 19'uncu maddesinde, 'Kim nerede yaşıyor ise orada adres bildirmek zorundadır.' 5490 sayılı kanunda da, '15 gün içerisinde bildirmek zorunda.' Bizim öğrenci arkadaşlarımızdan ricamız, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile de yapabilirler. Kendileri de Nüfus Müdürlüğüne gelip adreslerini alabilirler" şeklinde konuştu.

"Onlardan ricam lütfen adreslerini alsınlar"

İkametlerini alan öğrencilere başta burs olmak üzere birçok imkan tanıdıklarını belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz adreslerini alanlara burs konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz. İndirim kartları var. Adres almaları içinde 9 ay süreyle ikamet ettikleri için artık evleri Yahşihan'dır. Ben buradan tüm öğrenci dostlarıma ve velilere şunu rica ediyorum: Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Sıra bize geldi, 4 yıldır da onları bekliyoruz. Pandemiydi, ekonomiydi, hepsiydi ama artık kucaklarımızı açtık. Sevgili gençlerimizle hemhal olmaya geldi sıra. İşte onlarla arabalı sinema, dağda kamplar, golf arabasıyla gezmeler, atlar, ATV'ler bütün eğlenceler onlar için. Ama öncelikli olarak dersler. İnşallah onların da katkılarıyla daha çok aktivitelerde olmak için onlardan ricam lütfen adreslerini alsınlar."

"Güzel bir şehir, yaşanılabilecek bir şehir"

Üniversite öğrencisi Hakan Yıldırım, "Kırıkkale Üniversitesinde tarih öğretmenliği okuyorum. İkinci seneme geçtim. İlk başta yurda yazıldım geçen yıl. Bu yılda yurttayım. Yurtlarımızın durumu güzel. Yahşihan'a baktığımız zaman herkes birbirini tanıyor. Güzel bir şehir, yaşanılabilecek bir şehir" ifadesini kullandı.

"Yurtlarımız çok güzel"

Üniversite eğitimini almak için Ankara'dan geldiğini belirten Berkay Albayrak ise, "Burada yurda yerleştim ikinci senem. Elektrik mühendisliği okuyorum. Yurtlarımız çok güzel, eşyalarımız sağlam. Dolaptır her şey çok temiz. Şehir güzel kendi memleketim. Kötü olsaydı buraya kayıt olmazdım. Şuana kadarda kötülüğünü görmedik" dedi. - KIRIKKALE