KIRIKKALE - Üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davanın duruşması görüldü

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi kız arkadaşını yaralı halde hastaneye götüren ve intihar ettiğini önü süren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuksuz sanık T.A, Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve Elif Sinan'ın yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmasını yapan T.A, önceki ifadelerini tekrarlayarak, kimseyi öldürmediğini ve olayın intihar olduğunu iddia etti.

Taraf avukatlarının savunmasından sonra mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı İbrahim Yılmaz, duruşmanın ardından gazetecilere, bugün, kovuşturma aşamasında tamamen hukuki delil ve hükümlere bakılarak tutukluluk kararı çıktığını söyledi.

Tutukluluk kararının devam etmesini ve eğer gerçekten sorumluysa sanığın cezasını sonuna kadar almasını istediklerini aktaran Yılmaz, "Bu aşamada hem mahkeme heyetine hem de bu zamana kadar emek veren güvenlik teşkilatımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Abla Zeynep Sinan da tutukluluk kararının kesinleşeceği günü beklediklerini belirterek, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Olay

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde Sinan'ın intihar ettiğini belirtmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.