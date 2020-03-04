Kırıkkale'de

Kırıkkale Müftülüğünce "Üretim ve Tüketim Eksininde Kadın" konulu konferans düzenlendi.

Müftülüğün konferans salonundaki konferansın açılışında konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yaşı ne olursa olsun, 90 yaşında bir annenin 60 yaşındaki evladına hala "evladım, yavrum" diye seslenebilecek bir şekilde merhametini ömür boyu ruhunda, hayatında yaşatan bir günü, anı idrak ettiklerini söyledi.

Yıldırım, toplumun en temel yapı taşının anne ve kadın olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle en değerli varlığımız onlardır. Peygamberimizin hadisinde de belirttiği gibi annelerin ayakları altına serilmiş bir cennet var. O cenneti kazanmak, onların rızasını kazanmaktan geçmektedir. Hayatımızı onlara adamamız gereken bir tablo karşımıza çıkıyor. Bizim kültürümüzde de en temel yapı taşlarımıza, temel direklerimize anavatan, ana direk, toplumun kanunlarına anayasa demişiz. Hepsi 'ana' ile ifade edilmiş isimlerdir. Bizim dua ile beraber, toplumu ve geleceğimizi inşa ettiğimiz bir mayadan bahsediyoruz. O mayayı atan, onu yetiştiren kadınlardır. Senede bir güne sıkıştırılmış bir özelliğimiz yok."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından Sakarya Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan, "Üretim ve Tüketim Eksininde Kadın" konulu konferans verdi.