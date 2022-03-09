Kırıkkale'de üretim yapan okulların cirosu artıyor - Son Dakika

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, döner sermaye kapsamında üretim ve hizmet veren okullardaki gelirin her geçen gün artış göstererek devlet ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tüfekçi, Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde halk eğitim merkezlerinin müdürleriyle bir araya geldi.

Tüfekçi, Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin döner sermaye işletmesi olan bir okul olduğunu belirterek, okulun yiyecek ve içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanında ekonomiye katkı sağladığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerindeki döner sermaye kapsamında üretimi artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiğine dikkati çeken Tüfekçi, "Son yıllarda meslek liseleri, istihdam ve ekonomik açıdan çok önemli yerlere geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de yüksek cirolarda üretim yapan ve hizmet sağlayan okullarımız, gelirlerinin her geçen gün artış göstermesiyle ekonomiye ciddi anlamda destek sağlıyor. Bu okulumuzda bulunan uygulama oteli de yine aynı şekilde hizmet kalitesiyle son 6 ayda 2 bin kişiye konaklama hizmeti sağladı." ifadelerini kullandı.