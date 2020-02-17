Kırıkkale'de ürün bazlı gıda denetimleri başladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ürün bazlı gıda denetimleri başladı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimleri Kırıkkale'de başladı, ilk nokta süt ve süt ürünleri oldu.

Kırıkkale'de ürün bazlı gıda denetimleri başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimleri Kırıkkale'de başladı, ilk nokta süt ve süt ürünleri oldu.


Ülke genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri oldu. Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda ve kontrol görevlileri ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir süt ürünleri tesisinde denetimler yapıldı. Kent genelindeki 10 tane süt ve süt ürünleri üretim tesisinde gün boyunca denetimlerin süreceği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliği başladığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale'de süt ve süt ürünleri denetimlerinin başladığını söyledi.


"Ürün bazlı denetim yapılacak"


Tarım Bakanlığının programı çerçevesinde denetimlere başladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:


"Biz de Kırıkkale İl Müdürlüğü olarak süt işletmesi denetimlerine başladık. Bakanlığımızın programı doğrultusunda da bugün süt işletmelerinde denetim yapılacak. 6 gün sürecek olan bu denetim seferberliği ürün bazlı denetim yapılacak. Bugün bu ürün bazlı denetim kapsamında süt işletmelerimizi gezeceğiz. İlimizde bulunan 5 tane onaylı süt işletmesi, 5 tane marjinal yine üretim işletmesi olmak üzere toplam 10 tane işletmemizde denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz."


"Yıl boyunca denetimlerimizi devam ettiriyoruz"


İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, son olarak şunları söyledi:


"Bu denetimler kapsamında karşılaşacağımız herhangi bir olumsuzluk sağlığı tehdit edecek bir olumsuzlukla karşılaşmamız halinde yasal mevzuat gereği gereğini yapacağız. Biz zaten Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gıdanın tarladan-çiftlikten sofraya gelene kadar bütün denetimleri gerçekleştiriyoruz. Biz risk analizi kapsamında bütün gıda işletmelerimizi yıl boyunca denetimlerimizi yapıyoruz. Bu anlamda çiftçiler, üretici ve tüketicilerimizin güvenli gıda tüketmesi konusunda yıl boyunca denetimlerimizi devam ettiriyoruz."


Yılmaz, 6 gün sürecek bu denetimler kapsamında her gün bir ürün bazında devam edeceğini sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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