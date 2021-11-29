Kırıkkale'de usulsüz avlanan avcılar hakkında idari işlem başlatıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Kırıkkale'de kırsal alanlarda kaçak avlanma yaparken suç üstü yakalanan 7 kişiye idari işlem yapıldı. 3 adet yaban tavşanına ve 1 adet tüfeğe el konuldu.

Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayvanları korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Av koruma kontrolleri kapsamında av koruma ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, yapılan denetimleri neticesinde 7 adet avcıya usulsüz av yaptığından dolayı idari işlem başlattı. 3 adet yaban tavşanına ve 1 adet yarı otomatik tüfeğe el konuldu. - KIRIKKALE