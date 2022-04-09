Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi

09.04.2022 01:23
Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi

Kırıkkale'de yaşa dışı bahis, kumar, oyun makineleri ve siber denetim uygulamasında kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de yaşa dışı bahis, kumar, oyun makineleri ve siber denetim uygulamasında kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulama kapsamında kent merkezinde 9 iş yerini kontrol eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplam 117 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı.

Ekipler, denetimlerde Tepebaşı Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bir kıraathanede 3 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını ve masa üzerinde bir miktar para olduğunu tespit etti.

Oyun oynayan 3 kişi ve iş yeri sahibini ifadelerini almak üzere Ahlak Büro Amirliğine getiren polis ekipleri, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza kesti.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Uygulamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi
Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi
Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi
Kırıkkale'de uygulama sırasında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ceza kesildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, oyunlar, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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