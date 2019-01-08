Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

2 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, uyuşturucu ile mücadele konusunda muhtarlarla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, uyuşturucu ile mücadele konusunda muhtarlarla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Sezer, uyuşturucunun bir toplumun başına musallat olan en büyük hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Bu sorunun sadece bir ferdi etkilemediğini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu, adeta bir virüs gibi hızla yayılan ve bir milletin, insanlığın başına musallat olmuş bir sorundur. Bu sorun, toplumun her kesimini ilgilendirdiği için her kesim tarafından sahip çıkılması ve mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun için işin içerisinde emniyet güçlerimiz, müftülüğümüz, sağlık birimlerimiz var. Ayrıca üçüncü göz dediğimiz bizim gören gözümüz, duyan kulağımız olan vatandaşla birebir irtibatı olan muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu mücadele hep birlikte yapılacak ve hep birlikte üstesinden gelinebilecek bir mücadeledir. Kırıkkale'de uyuşturucu meselesini sıfırlamamız lazım. Bir şekilde uyuşturucuya bulaşmış herkese ulaşılması yönünde herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor."

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Ahmet Güler ve Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler'in, uyuşturucu ile mücadele sunumlarıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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